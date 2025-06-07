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طوني عيسى يُرزَق بمولوده الثاني... وهذا اسمه

7
JUNE
2025
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رُزق الممثل اللبناني طوني عيسى وزوجته أمونة عيد بمولودهما الثاني، وأطلقا عليه اسم "إيليا"، بعد ابنتهما البكر "تاليا".

وشارك عيسى صورة وهو يحمل "إيليا" بين ذراعَيه عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، مرفقة بتعليق: "إيليا طوني عيسى 5/6/2025، شكراً لك يا رب على نعمك الكثيرة".

أما زوجته، فأعلنت الخبر من خلال صورة تضمنت رسومات وعبارة "أهلاً بكَ إلى العالم الطفل إيليا طوني عيسى"، وذلك عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، مرفقة بتعليق: "مرحباً بكَ في العالم، طفلي العزيز إيليا! منذ اللحظة التي حملتكَ فيها بين ذراعيّ للمرة الأولى، كبر قلبي بطرق لم أتخيلها أبداً".

وأضافت: "أنت بالفعل محبوب جداً، وغال جداً، ومرغوب جداً. أتمنى أن تكون حياتك مليئة بالضحك والحب والنور".

وكانت عيد كشفت لـ "النهار" في وقت سابق، أن ابنتهما "تاليا" هي من ستختار اسم المولود، قائلة: "أحبّ الأسماء العربية، لكنّ طوني يجنح نحو الأجنبية، لذا ستكون هي الحلّ الوسط بيننا".

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