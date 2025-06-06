بالفيديو- نادين الراسي لأدرعي: "حددّ المنطقة والشارع عنا سواح ومشاريع ماشية".. والأخير يردّ!

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اعترضت الممثلة نادين الراسي على تسمية سكان بيروت والنبطية بـ"سكان لبنان" وتوجهت برسالة لأدرعي: "حددّ المنطقة والشارع عنا سواح ومشاريع ماشية." (شاهد الفيديو أعلاه)

وأجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي بدوره على الراسي قائلاً لها:

"تحية طيبة للسيدة #نادين_الراسي، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد "سكان لبنان" كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق، ونحن نُميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع الدولة اللبنانية، ولا مع الشعب اللبناني الكريم، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة اللبنانية أو المسّ بصورتها.

لكن عندما تُحاك ضدنا محاولات إرهابية واضحة، وتُستخدم أراضٍ وأطراف داخل لبنان للتآمر علينا، فهنا تصبح لدينا مشكلة لا يمكن تجاهلها.

مشكلتكم، إن أردنا أن نسميها كذلك، ليست معنا. بل مع حزب إرهابي لم يتعلّم من تجارب الماضي، ولم يفكر بكم ولا بمصلحتكم، بل اختار أن يزجّكم في أزمات أنتم بغنى عنها.

أرجو أن نتمكن جميعًا من التحدث بعقلانية، بعيدًا عن التشنج، وأن نتذكر دائمًا أن مصلحة الشعوب فوق الشعارات، وأن الكرامة لا تتجزأ."