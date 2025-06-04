بالصور: وفاة فنان لبناني قبل ساعات من إحيائه حفلة!

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في خبر محزن شكّل صدمة بين محبينه، توفّي أحد أعضاء فرقة "رند" الفنان يوسف أبو حمد.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الخميس (5 مايو/أيار الجاري) في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، ثمّ يوارى في الثرى في مدافن العائلة في كابيلا مار يوسف - حي القلعة روم قضاء جزين.

وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. ويوم الجمعة (6 مايو/أيار الجاري) في منزل عائلة الراحل في حي القلعة روم قضاء جزين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

الراحل يوسف كان يستعد، اليوم، مع شقيقتيه جمال وليلي أبو حمد لإحياء حفل في متحف الصابون في صيدا. وبعد الخبر المفجع، أعلنت إدارة متحف الصابون - صيدا في مؤسسة عودة عن "إلغاء حفل فرقة "رند" المقرر مساء اليوم الأربعاء لظرف طارئ خارج عن إرادتها".

وكانت فرقة "رند" قد حلّت قبل أيام ضيفة في جريدة "النهار"، حيث احتفلت بإطلاق أغنيتها الجديدة "صرنا بعاد".

وخلال الحلقة، استذكر الراحل يوسف لقاءه وشقيقتيه بالفنان الكبير وديع الصافي عام 2009، قائلاً: "نحن أبناء هذا الفن، ونشعر بمسؤولية الاستمرار فيه ونقله إلى الجيل الجديد الذي لم يعش تلك الحقبة".

كما تحدّث عن العمل الجديد الذي كان متحمّساً كثيراً لسماع أصدائه بعد صدوره الأسبوع الفائت، لا سيّما أنه يحمل كلمات الشاعر الراحل روحي طعمة، قائلاً: "كنّا أصدقاء الراحل، وبعد وفاته، عرضت ابنته علينا مجموعة من النصوص التي تحمل توقيعه. اخترت هذه القصيدة تحديداً، وأكملنا الأغنية في عام 2022، لكنها بقيت حبيسة الأدراج بفعل الأحداث، إلى أن قرّرنا إطلاقها اليوم، لأنها تحاكي حاضرنا وتقول الكثير".

يتابع: "اللحن بسيط بشكل مقصود، لأن هناك وجعاً لا يحتاج إلى الصراخ، بل إلى الهمس".