حبس والدة وشقيق الفنان وديع الشيخ.. وبعدها الإفراج.. ماذا جرى؟

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أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي، قرارا بإخلاء سبيل والدة وشقيق الفنان وديع الشيخ، بقضية حادثة وفاة والده.



وأفادت "الجديد" أنّ إخلاء السبيل جاء بناء لطلب تقدم به الوكيلان القانونيان المحاميان كمال حيدر ودارين حيدر، وبعد ورود تقرير الخبيرة في الادلة الجنائية التي حسمت سبب الوفاة، والذي كان نتيجة حادثة تسببت بوفاة سعدالله الشيخ من سلاح كان بحوزته، ولا معطيات او ادلة لأي جريمة قتل، كما أشيع في وقت سابق.



وأضافت أنّ "الشيخ سيُباشر بدعاوى قضائية بحقّ كلّ شخص اتّهم عائلته وتحديدا والدته وشقيقه بقتل والده سعدالله الشيخ".