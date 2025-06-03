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بالفيديو: إعلامية لبنانية شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أسباب طلاقيها الأول والتاني!

3
JUNE
2025
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حلّت الإعلامية ومقدمة البرامج كارلا حداد ضيفة على برناكج "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر "المشهد" .


وتحدثت كارلا لأول مرة عن طلاقها من الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة، وأشارت إلى ان علاقتها به تحولت خلال الزواج إلى علاقة أصدقاء اكثر من زوجين.

وقالت: "أنا كبرت ونضجت وثمة أمور يتقبلها الانسان في عمر أصغر ولكن إذا لم تتطور هذه الأمور فيصبح هناك خلافات، ورأيت انه يمكن ان نكمل معا كأصدقاء وليس كزوجين".


ولفتت إلى ان "الناس انتقدتنا بعد الطلاق لأنها تحبنا كثنائي الا ان البعض ذهب بعيدا في تحليله عن أسباب الطلاق، فالناس تحلل وتعتبر انها تعرف كل القصة ولكن لا أحد يعرف السبب".

وعن ارتباطها بطليقها الثاني وائل قسيس وانفصالها عنه بعد فترة، قالت كارلا: "الإعلان عن انفصالي عن طوني وارتباطي الثاني كانا قريبين ولكن الانفصال حصل قبل فترة ولم أعلن عنه لأنني كنت أحاول ان أحمي ابنتي لأنها كانت صغيرة".

وأشارت كارلا إلى انها تعلمت من هاتين التجربتين، مؤكدة انها لا تحبذ الطلاق ولكن تعلمت ألا تجعل أي خوف مؤقت ان يؤثر على قرار مصيري "، وأشارت إلى انها مرت بظروف شعرت خلالها انها لوحدها فأخذت قرار الانفصال للمرة الثانية.


وأكدت كارلا ان علاقتها بطوني أبو جودة لم تنقطع ونحن أصدقاء وزملاء ولكننا لم نعد لبعضنا كما اعتقد البعض بعدما رآنا الناس في عطلة صيفية مع ابنتنا العام الماضي.

وعن إمكانية زواجها مجددا، قالت كارلا: "استنفذت قوتي في الزواح وحاليا ليس لدي قدرة على إعادة الكرة مجددا".


وكشفت كارلا ان برنامج "قسمة ونصيب" كان معروضا عليها، كما اعتبرت ان برنامج الإعلامية هيلدا خليفة "الأسد الحقيقي" لا يليق بها.

وتأثرت كارلا عند الحديث عن والديها وبكت، بعد تذكرهما علما انها فقدتهما بسبب المرض.

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