تفعيل طلاق مالك مكتبي ونايلة تويني!

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ليالينا -

شهد اليومين الماضيين انتشار معلومات تفيد بانفصال الإعلامي مالك مكتبي والنائبة السابقة نايلة تويني عن بعضهما منذ نحو عامين، في خطوة لم يتم الإعلان عنها رسميًا حفاظًا على خصوصية حياتهما العائلية، خاصة مع وجود أولاد تجمعهما المسؤولية تجاههم.

ووسط تكتم من الطرفين، أكدت مصادر مقربة منهما لوسائل إعلام لبنانية، أن الطرفين قررا إنهاء العلاقة الزوجية بهدوء، دون اللجوء إلى الإعلام أو إثارة ضجة، مراعاةً لخصوصية عائلتهما وحماية أطفالهما من الضغوط الخارجية.

هذا القرار يعكس حرصهما على إبقاء تركيزهم منصبًا على مسؤولياتهما تجاه أبنائهما الثلاثة، في ظل أجواء قد تتسبب في تشتيت الانتباه أو إثارة القيل والقال.

تزوجا عام 2009 زواجاً مدنياً، وأنجبا ثلاثة أبناء هم جبران، شريف، ونور، وحرص كلاهما على تربية أبنائهما في بيئة مستقرة بعيدة عن أجواء الصراعات العائلية أو الإعلامية.

الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن الطرفين حتى الآن، وهو ما أتاح مساحة واسعة للتكهنات بين المتابعين والمراقبين. لكن الغالبية أبدت تفهمًا واحترامًا لرغبتهما في الخصوصية، معتبرين أن القرارات الشخصية ينبغي أن تُحترم مهما كانت الأسباب.