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بالصورة: ولعت بين نجمة لبنانية شهيرة وطليقها!

31
MAY
2025
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة تجمعها بإبنيها مارسيل وكارل. وهاجمت الراسي جيسكار أبي نادر والد إبنيها، وقالت له: "لم تكن أبا، أنت مجرد رجل أنانيّ استغل براءة أطفاله لينتقم من إمرأة أحبته بصدق". وأضافت: "تظن أن الكراهية إنتصار لكنها في الحقيقة غدر بقلوبهم البريئة".

وتابعت الراسي: "السم لي زرعته بقلوبهم اليوم رح تحصده بكرا في احتقارهم لك، عاقبتهم بالكره والحقد بدل ما تعيشهم في الامان والحب". وختمت قائلة: "كل ساقٍ سيُسقى بما سقى".

وكان طليقها جيسكار ابي نادر في تسجيل صوتي، نشرته صفحة شربليتا, رد على ما قالته طليقته الممثلة نادين الراسي عن انها تأخرت مرتين في حياتها عن التصوير بسبب مطاردات اضطرت للقيام بها من أجل إنقاذ أطفالها منعًا من تهريبهم. وحذر جيسكار ابي نادر من تداول هذه الاخبار التي وصفها بالكاذبة، مهددًا باللجوء الى القضاء..

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