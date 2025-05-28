راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة شهيرة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير!

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قالت الإعلاميّة ريا أبي راشد إنّ أقرب شخص إليها في برنامج "Arab’s Got Talent" هو الإعلامي علي جابر، وأشارت إلى أنّه شخصيّة إجتماعيّة وهو رائع.

أما عن نجوى كرم، فقالت أبي راشد: "بتجيب معها الكشك على البرنامج، كتير طيّب"، وأضافت: "نجوى كريمة بعاطفتها".

وردّاً على سؤال عن الفارق بين أجرها وبين راتب لجنة التحكيم، قالت: "بصراحة لا أعرف كم يتقاضون، وبسمع على مواقع التواصل الإجتماعي انو أجري أكبر من راتب نجوى كرم".