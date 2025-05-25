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بعد أيام على خطوبتهما.. إنفصال ممثلة لبنانية عن خطيبها!

25
MAY
2025
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علم موقع “بصراحة” أن الممثلة اللبنانية، ريان حركة، انفصلت عن الشاب الذي تقدّم لزواجها خلال زيارتها للولايات المتحدة الاميركية وقد تمّ الإنفصال قبل عقد الخطوبة لأسباب خاصة تتحفظ ريان عن ذكرها.

وقد لفتنا بعد زيارتنا لحساب ريان عبر موقع انستغرام أنها قامت بحذف كل الصور التي كانت قد نشرتها.

وتستمتع ريان في الوقت الحالي بعطلتها في الولايات المتحدة بالتزامن مع انطلاق عرض مسلسل “خطيئة أخيرة” عبر منصّة “يانغو بلاي” والذي تشارك فيه الى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم: سامر إسماعيل، عمار شلق، ريمي عقل، كارلوس عازار، رشا بلال، ريام كفارنة، كارول عبود، رولا بقسماطي، هافال حمدي، إيلي متري، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب وغيرهم. وهو من إخراج طارق رزق وتأليف نور شيشكلي، ومن انتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

كما تستعد ريان لأعمال جديدة قيد الدرس فور عودتها الى بيروت قريبًا.

بصراحة
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