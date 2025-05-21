بعد 26 عاماً من الزواج.. انفصال نجم شهير عن زوجته الإعلامية!

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فاجأ الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بإعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد أكثر من 26 عاماً من الزواج، أنجب خلالها الثنائي ثلاثة من الأبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

وكتب السقا منشوراً، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "لكل من يتساءل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريبا، وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي و أختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و الستر".

"فوجئت مثلكم"

وأضاف: "لا أريد الحديث كثيراً في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، وأدعو الله أن يوفقها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد وقع في حب مها الصغير منذ النظرة الأولى، حيث التقى بها على سبيل الصدفة بمنطقة الأهرامات التي كان يمارس بها رياضة ركوب الخيل، وهي الرياضة التي كانت مها تحبها أيضاً، وتمارسها بنفس المنطقة، وتزوج الاثنان بحفل زفاف أسطوري عام 1999، حضره كوكبة من النجوم، من بينهم الفنان عادل إمام وعمرو دياب وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وفيفي عبده وآخرون.

سنوات من الاستقرار.. ثم أزمات متكررة

وشهدت حياة السقا وزوجته حالة من الهدوء والاستقرار في سنوات الزواج الأولى، لكن تبدل هذا الهدوء لعاصفة من الأزمات المتكررة، حتى طاردتهما شائعات الانفصال مرات عديدة خلال الفترة الماضية، وهو ما كان ينفيه الطرفان دائماً، لكن بعد أن تسربت أخبار انفصالهما إلى الوسط الفني اضطر أن يعلن عنها أحمد السقا حتى ينهي الحديث في هذا الأمر.

أحمد السقا هو فنان مصري ولد بالقاهرة عام 1968، والده هو المخرج المسرحي صلاح السقا، شجعه على الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وتعرف عليه الجمهور من خلال مسلسل "ومن الذي لا يحب فاطمة" و"ترويض الشرسة" و"نصف ربيع الآخر".

سلك بعدها أحمد السقا طريق السينما من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، و"همام في أمستردام" ليقدم بعدها أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم "شورت وفانلة وكاب"، ليشتهر بأدوار الأكشن ويقدم فيلم "مافيا" الذي كان تحولاً في عالم الأكشن، وكذلك فيلم "تيتو".

أما مها الصغير فهي إحدى مقدمات برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الشهير على فضائية CBC.