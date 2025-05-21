بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية! (صورة)

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أكد النجم المصري أحمد السقا انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر نحو 26 عاماً، وذلك عبر منشور صريح على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مؤكداً أن الطلاق وقع قبل شهرين.

وكتب أحمد السقا في منشور "أود أن أوضح أنني والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وقد تم الطلاق رسمياً منذ نحو شهرين".



وأضاف "أعيش الآن متفرغاً لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، ووالدتي، وشقيقتي، وأتمنى لوالدة أبنائي كل التوفيق والستر"، وبقول "سبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، وأتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فاجأتني بها كما فاجأتكم، أسأل الله أن يسعدها في مستقبلها وخياراتها، شكراً".

وأشار السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال يُعد تصرفاً مسؤولاً ينم عن الاحترام والرقي وقال: "أعتقد أنني كنت المبادر في الإعلان، بينما تأخرت هي في إعلان الأمر، وفي ذلك قمة الاحترام والرُقي، ولها كامل الاحترام، وربما توضح رغبتها في ذلك قريباً".



وشكّل المنشور صدمة لدى جمهور السقا وبين زملائه في الوسط الفني، حيث علقت الفنانة راندا البحيري على الخبر وذلك عبر حسابها على "فيس بوك" وقالت "أتمنى أن تكون شائعة، أحمد السقا ومها الصغير كانا النموذج الذي يمنحني الأمل وسط كل العلاقات العاطفية التي فشلت خلال السنوات الماضية".



وأضافت "عند النظر إلى هذا الثنائي كنت أقول ما زال هناك زوجان يكملان المشوار معاً"، كما أتمنى للفنان أحمد السقا حياة هادئة ملؤها الخير والسعادة، وأدعو الله أن يوفقهما كلاهما في حياتهما القادمة..".



وهذا الخبر سبقه عدة شائعات حول انفصال السقا عن زوجته خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حذف الصغير جميع صورها مع السقا من حسابها على "إنستغرام"، إلا أن الاثنين حرصا حينها على نفي تلك الشائعات أكثر من مرة.