بعد الشّائعات حول وفاته... ظهر في فيديو مطمئنًا محبّيه!

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ظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يمارس لعبته المفضلة "الدومنة" ببساطة وعفوية، ليؤكد في رسالة مباشرة: الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء الله إنتوا كمان تكونوا بخير، شائعات وفاتي، وصحتي جيدة، بترجاكم خفّفوا منها، بتفاجأ بكمّ اتصالات: صارلك شيء، إنت بخير؟ بحيّيكم جميعًا، وخيرها في غيرها يلا باي.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا خلال ساعات قليلة فقط، حيث سجّل عشرات الآلاف إعجابهم بالفيديو، وأكثر من ألفي تعليق، من بينها "ألف سلامة عليك يا حبيب الكل… الله يحميك ويديم عليك الصحة ومحبة الناس".

رغم الشائعات، يواصل جورج وسوف نشاطه الفني بقوة، حيث يستعد لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جولة أوروبية، تبدأ بحفل غنائي في السويد يوم 25 مايو الجاري، ويعقبه حفل في ألمانيا، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها على مدار مسيرته الطويلة.

وعلى الصعيد الشخصي، احتفل وسوف مؤخرًا بزفاف نجله حاتم وسط أجواء عائلية دافئة، حيث ظهر متلقيًا التهاني من الأصدقاء والفنانين، جالسًا على كرسيه يحتفل بعفوية مع العروسين، في لحظة مؤثرة عبّرت عن سعادته وفرحته بتلك المناسبة الخاصة، وفق ما نقل موقع "فوشيا".