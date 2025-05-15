living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق من راغب علامه بعد حادثة الطلاق!

15
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لها - بعد الضجة المُثارة بسبب معجباته، وما حصل أخيراً مع سيدة أردنية والحديث في وسائل الإعلام عن طلاقها بسبب احتضانها له، رد الفنان راغب علامة على هذه الأقاويل.

وقال راغب في تصريحات تلفزيونية "إن وصف الهستيريا مبالَغ فيه، وأن ما يحدث من قِبل المعجبين لا يتعدّى كونه تعبيراً صادقاً عن المحبة والتقدير"،

وتابع: "دي مبالغة في الكلمة اللي بيحصل محبة والمحبة مش هستيريا بس الناس بتحب تكتب عناوين عريضة للأمور ومؤخراً أنا بتعرض لأشياء كتير من هالنوع".

وعلّق علامة على الادعاءات التي طاولته أخيراً بشأن طلاق سيدة أردنية، قائلاً: "الناس تقول اللي بدها اياه، ودائما أنا اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي، والأشياء النشاز ما بشوفها وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها علامة لمواقف عفوية مع معجباته على المسرح وفي الحفلات والتي غالباً ما يتعامل معها بكل لطافة ويحتوي المواقف بهدوء وذكاء، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع ويدفع البعض للحديث عنه بطريقة سيئة ولكنه دائماً ما يدافع عن نفسه ويكذّب كل الاخبار المنتشرة عنه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout