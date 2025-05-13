إدانة ممثل شهير بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي..!

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أدانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الثلاثاء، الممثل الفرنسي الشهير جيرار دوبارديو بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية خلال تصوير فيلم في عام 2021، وذلك على واحدة على الأقل من المرأتين اللتين قدمتا شكاوى ضده.

ووفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، صدر حكم بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ على دوبارديو، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا. كما قضت المحكمة بحرمانه من الأهلية الانتخابية لمدة عامين، وإدراج اسمه في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، بناءً على طلب النيابة العامة.

وتتعلق الاتهامات بتحرشه بمصممة ديكور تبلغ من العمر 54 عامًا، ومساعدتها التي تبلغ 34 عامًا، أثناء تصوير فيلم “الستائر الخضراء” (Les Volets Verts) للمخرج جان بيكر في عام 2021.

وتُعتبر هذه القضية اختبارًا مهمًا في فرنسا بعد حملة “مي تو”، حيث تراقب الأوساط الفنية والمجتمع كيفية تعاطي القضاء الفرنسي وصناعة السينما مع اتهامات التحرش الجنسي التي تطال شخصيات بارزة.

ويُعد جيرار دوبارديو من أكثر الممثلين شهرة وإنتاجًا في تاريخ السينما الفرنسية، إذ شارك في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني منذ بدايته الفنية عام 1967.