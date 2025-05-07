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بالفيديو: طلاق رجل وزوجته والسبب.. نجم لبناني شهير!

7
MAY
2025
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(إرم نيوز)

في حادثة غريبة، أقدم رجل أردني على تطليق زوجته بعدما شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان راغب علامة خلال حفل له في الأردن قبل أيام.

وحضرت الزوجة لمطار الملكة علياء كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، لعلامة دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة "السوسنة" الأردنية، ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة في الأردن.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على الجانب الآخرعدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.

ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب راغب علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه.


لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا 

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