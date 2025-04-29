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الفارق بينه وبين زوجته 34 عاماً.. إعلامي لبناني شهير: "لهذا السبب غيّرت رأيي الرافض للزواج والإنجاب!"

29
APRIL
2025
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أوضح الاعلامي الدكتور زياد نجيم للمرة الأولى سبب تغيير موقفه الشهير الرافض للزواج والانجاب، بعد اقترانه بطبيبة الأسنان الدكتورة لارا نصر، حيث قال في مقابلة مع الإعلامي رودولف هلال عبر قناة lbci ان الأغبياء فقط هم الذين لا يغيرون أفكارهم". وعندما قيل له " قديه لارا قوية حتى غيرت لك رأيك"، رد نجيم بالقول: "بل لماذا لا تقول قديه لارا بتفهم…."

وردا على سؤال ، قال نجيم: "تزوجتُ مدنيا بسبب مشكلة بيني وبين السلطات الدينية المسيحية". 

ولفت الى انه أعطى اسما لطفله "تيو لارا زياد نجيم"، والأصول تقتضي بأن يكون إسمه "تيو لارا نصر وزياد نجيم"، لأن الاصل هي الأم قبل الأب، مشيرا الى ايمانه بعبارة "اولادكم ليسوا لكم، اولادكم ابناء الحياة" وسيتعامل مع ابنه على هذا الأساس.

واستنكر نجيم عدم امكانية إعطاء الأم الجنسية اللبنانية لأولادها بالقول: "بلد متخلف وقاون متخلف الا تعطي المرأة جنسيتها لأولادها، مما يجعل المرأة درجة ثانية". واكد ان خلفية هذا الموضوع سياسية بحتة. 

وكشف نجيم سابقا ان زوجته لارا عمرها 31 عاما، في حين ان عمره 65 عاما، أي الفارق بينهما 34 عاماً.
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