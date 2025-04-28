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قضيّة الإعلامي نيشان إلى الواجهة من جديد... هذا ما حكمه القضاء المصري!

28
APRIL
2025
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قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان، بالحبس شهر مع تغريمه مبلغ قدره 50 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز.

وكشفت التحقيقات أن نيشان تعمد الإساءة إلى ياسمين عز، مستخدما عبارات خادشة ومسيئة لشخصها.

يذكر أن الخلاف بين الطرفين بدأ في سبتمبر من العام 2023، بسبب جلسة حوارية بين نيشان وياسمين ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، عندما تأخرت عن الظهور في الوقت المحدد، فبادر الإعلامي اللبناني إلى القول “يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي”، في إشارة لعبارة شهيرة للإعلامية المصرية.

وتصاعد الموقف بين الطرفين إثر ذلك، ما دفع ياسمين إلى تحرير بلاغ ضده، للنيابة العامة المصرية، التي أحالته إلى المحكمة حيث صدر الحكم اليوم بحبسه لمدة شهر وتغريمة مبلغ خمسين ألف جنيه.

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