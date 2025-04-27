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كارثة في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور!

27
APRIL
2025
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في حادث مروع، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط "ستاند" إنارة على الجمهور خلال حفل خاص أحياه الفنان تامر حسني في قصر البارون، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الحضور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن سقوط "الاستاند"، المثبت عليه معدات الإضاءة بطول 40 مترًا وارتفاع 4 أمتار، أدى إلى إصابة 8 إلى 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الجهات الأمنية.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع قبل بدء الحفل بدقائق، حين كان الحضور يتجمعون استعدادًا لانطلاق الفعالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح محضر رسمي بالواقعة.

في موازاة ذلك، تداول شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث، حيث علّقت إحدى الحاضرات قائلة: "كارثة بكل معنى الكلمة... حديد الليزر بتاع حفلة تامر حسني وقع على الناس وفي إصابات كتير، وأنا واحدة منهم".

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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