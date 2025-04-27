بالصور - تصغره بـ 29 عاماً.. براد بيت يستعد للزواج من حبيبته!

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بعد انتشار صورهما معاً في أكثر من مناسبة ووقوفها إلى جانبه في أزمة طلاقه من أنجلينا جولي، يستعد النجم العالمي براد بيت للارتباط بحبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون بالزواج، إذ أكدت مصادر مطلعة أنه تقدم بطلب الزواج منها بشكل خاص وبعيداً عن وسائل الإعلام.

وطلب النجم العالمي بشكل رومانسي يد صديقته البالغة من العمر 31 عاماً قبل توجهه إلى نيوزيلاندا لتصوير فيلم جديد سيغيب فيها لمدة ستة أسابيع، وفقاً لوسائل إعلام عالمية.

كما يخطط براد مع حبيبته لعقد قرانهما رسمياً في أواخر الصيف أو أوائل الخريف القادم، في حفل زفاف بسيط يضمّ العائلة والأصدقاء، وعددا من نجوم الصف الأول في هوليوود.

ويحرص براد بيت منذ فترة على التواجد بشكل دائم مع إينيس دي رامون، والتي وقفت إلى جانبه خلال محنة طلاقه من أنجلينا جولي.

وكشف مصدر قريب في وقت سابق، أن إينيس شجعت براد على التوصل إلى تسوية نهائية، لأنها تؤمن بأن الحياة ستكون أكثر سعادة واستقرارًا من دون استمرار هذه الحرب القانونية الطويلة.

يذكر أن علاقة النجم الاميركي البالغ من العمر 61 عاما، بحبيبته التي تصغره بـ 29 عاما بدأت عام 2022، واستمرت إلى هذا الوقت وستتوج بالزواج قريباً.