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قرار قضائي بحبس إعلامي لبناني شهير !

26
APRIL
2025
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فوشيا - 

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان لمدة شهر مع وقف التنفيذ، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بسبّ وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز. كما ألزمت المحكمة نيشان بدفع تعويض مدني مؤقت لياسمين عز بقيمة 50 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أيلول 2024، أثناء مشاركة الطرفين في منتدى الإعلام العربي بدبي. حينها تغيبت ياسمين عز عن جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، ما دفع نيشان إلى التعليق بسخرية على غيابها قائلاً: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي"، قبل أن يتولى إدارة الجلسة منفردًا أمام الحضور. لاحقًا، انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نيشان بحالة من الانفعال أثناء حديثه.

ورغم الضجة التي أثارها الموقف، رفضت ياسمين عز الدخول في سجال مباشر مع نيشان، وأعلنت عبر تصريحاتها عزمها اللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقها. وبالفعل، أنهت نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها وأحالت نيشان إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، حرص نيشان خلال الفترة الماضية على الظهور عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر صورًا وعلق قائلاً: "مخالطة العقول الواعية معافاة عقلية"، في إشارة غير مباشرة إلى الأزمة التي يمر بها.

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