إسم ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة مجدداً!

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أعادت وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري اسم ليلى عبداللطيف إلى الواجهة من جديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبداللطيف، كانت قد ظهرت فيه قبل أسبوعين فقط عبر إحدى القنوات التلفزيونية، وتوقعت خلاله وقوع جريمتين كبيرتين في عام 2025، الأولى تطال إعلامياً عربياً بارزاً، رفضت ذكر اسمه على الهواء، والثانية تطال أحد الفنانين في العالم العربي.

واعتبر كثيرون أن توقعها قد يكون إشارة إلى الرحيل المفاجئ والغامض لعطري، رغم عدم وجود تأكيد رسمي يشير إلى تعرضه لجريمة.

وأثار ذلك المقطع تفاعلاً واسعاً وانقساماً بين المتابعين، خاصة مع غياب المعلومات المؤكدة حول سبب الوفاة، واعتبارها حتى اللحظة وفاة مفاجئة وغامضة، دون إعلان عن شبهة جنائية. (الامارات 24)