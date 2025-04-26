بالفيديو: انتقادات تطال فنانة لبنانية شهيرة!

A + A -

----------------------------------------------------------------------------------



أحيت الفنانة إليسا مساء أمس الجمعة حفلا على مسرح الأولمبيا في باريس.

وغنت إليسا أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور اللبناني والعربي الموجود في الحفل. ولفتت إليسا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا قصيرا من الجلد باللون الأسود من دون أكمام ويتميز بشراشيب، وانقسمت آراء الجمهور بين من أثنى على إطلالتها ومن انتقدها. وعلّقت إحدى المتابعات على فستان إليسا قائلة: "يا ربي شو لابسة طالعة متل ام الإبر"، وقال آخر: "لابسة أشرطة كاسيت".







لمشاهدة الفيديو ، إضغط هنا





