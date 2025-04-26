هل تدهورَت فعلًا حالة الفنان عادل إمام؟

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انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بتدهور حالة الفنان المصري عادل إمام الصحية ونقله إلى غرفة العناية المركزة.

وفد نفى شقيقه المنتج عصام إمام صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن "الزعيم" بصحة جيدة وهو موجود في منزله، ووصف ما يتم تداوله بأنه "أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة".



وقال عصام إمام إن تداول مثل هذه الشائعات أصبح أمرًا متكررًا، مبررًا ذلك بشهرة شقيقه الواسعة: "هو علشان اسمه الزعيم عادل إمام فاللي عايز يشهر نفسه يقول أي أخبار عنه.. لكنها مش صحيحة".



وكان المخرج رامي إمام، نجل الزعيم، قد صرّح في وقت سابق بأن والده يفضّل حاليًا الاستمتاع بحياته بعيدًا عن الأضواء، ويقضي أوقاته في هدوء واستقرار مع أولاده وأحفاده، ويتابع الأخبار بشكل يومي.



أما عن عودته للتمثيل، فأوضح رامي أن عادل إمام قدم مسيرة فنية حافلة، وحتى الآن لم يجد النص المناسب الذي يدفعه للعودة إلى الشاشة.