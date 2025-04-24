بالصور - القبض على المذيعة المعروفة: كانت على علاقة بشخصيّة مشهورة.. وفيديوهات تعذيب!

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر مفاجآت جديدة في قضية المذيعة المصرية سارة خليفة المتهمة بالاتجار بالمخدرات، بعد العثور على فيديوهات تعذيب ورسائل وعلاقات مشبوهة مع شخصيات شهيرة.



وأظهر فحص هاتف المتهمة وجود فيديوهات صادمة تظهر تعذيب أشخاص متورطين معها في القضية، ويعمل المحققون على تحديد هوياتهم.





كما كشفت رسائل "واتساب" تفاصيل صفقات مخدرات، بما في ذلك مواعيد التسليم وأماكن التوزيع والكميات المتداولة.

وكشفت التحقيقات أن سارة خليفة كانت على علاقة عاطفية بشخصية مشهورة، تم استدعاؤه للتحقيق لمعرفة مدى علمه بنشاطها الإجرامي.



كما تبين ارتباطها بنجل تاجر المخدرات المعروف بـ"الأبيض"، الذي كان من زبائن مركز التجميل الخاص بها. (روسيا اليوم)