"اللّهم إني أستودعك ابني".. نجل فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة ووالدته تطلب الدعاء له!

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كشفت زوجة الفنان المصري رامي صبري، شيري عادل، عن تعرّض نجلهما لوعكة صحية مفاجئة، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.
وكتبت شيري عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" قائلةً: "حبيبي يا ابني يا رب تطلع بألف سلامة، اللّهم إني أستودعك ابني فهو قرّة عيني، يا رب أبعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم، اللّهم لا تريني فيه ما يؤذيني، يا رب أسعد أيامه يا رب".
وكشفت شيري عادل عن تطورات حالة نجلها الصحية، حيث قالت في تصريح: "الحمد لله هو كويس وبخير وكانت وعكة بسيطة لخروج مسمار من قدمه، والحمد لله عدّت".
وكان رامي صبري وزوجته شيري عادل قد تلقيا واجب العزاء بوالدتها قبل أيام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي رحلت عن دنيانا إثر أزمة صحية مفاجئة.
وكشفت شيري عادل عن تطورات حالة نجلها الصحية، حيث قالت في تصريح: "الحمد لله هو كويس وبخير وكانت وعكة بسيطة لخروج مسمار من قدمه، والحمد لله عدّت".
وكان رامي صبري وزوجته شيري عادل قد تلقيا واجب العزاء بوالدتها قبل أيام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي رحلت عن دنيانا إثر أزمة صحية مفاجئة.