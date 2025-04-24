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بسبب تعرضه للتسمم.. ممثل لبناني شهير يرقد في المستشفى وزوجته تكشف حالته الصحية

24
APRIL
2025
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تعرّض الممثل ريمون صليبا لوعكة صحية بسبب التسمم، استدعت نقله إلى مستشفى المشرق، ما أثار تساؤلات لدى الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وضعه الصحي الحالي.

وسادت حالة من القلق لدى الجمهور اللبناني عقب إعلان زوجته اليازا آن صليبا حاجته لنقل دم من فصيلة O+، من دون توضيح أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو السبب الذي أدّى إلى تلقيه العلاج في المستشفى.

وفي تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أكدت زوجة صليبا استقرار حالته، وقالت إن حالته الصحية مستقرة بعد إجراء الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، حيث تبيّن تعرّضه للتسمم، بالإضافة إلى معاناته من قرحة في المعدة.

ووفق صحف محلية، تُعد المسرحية اللبنانية "مش بس عالميلاد" آخر أعمال ريمون صليبا، وقد عُرضت قبل أشهر من تأليف الأخوين فريد وماهر صباغ، بمشاركة عدد من نجوم التمثيل في لبنان، من بينهم يوسف الخال، أنطوانيت عقيقي، كارين رميا وآخرون.

واشتهر صليبا بحسّه الفكاهي، الذي تجلّى في العديد من الأعمال الكوميدية المسرحية والتلفزيونية.

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