بالفيديو: نجم شهير ينفعل في وجه إعلامي لبناني!

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انفعل الفنان المصري ماجد المصري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "الجديد"، ورفض عرض مقطع فيديو لمشهد قديم تم تحضيره لعرضه على الهواء.

وعندما أصرّ المذيع على الفقرة، أقدم ماجد على كسر "آي باد" البرنامج، في تصرفٍ مفاجئ معرباً عن استيائه من هذا المشهد ورفضه لعرضه على الجمهور، بسبب عدم حبه له.

وقال المصري: "هذا مشهد فني، ولكنني لا أحبه، وأنا لو عندي شيء به فضائح كان لينتشر عبر السوشيال ميديا".

ورد على محاولات عرض المقطع بقوله الحاد: "لا تعرض الفيديو، أكيد لا.. هو ليس فاضحاً بالتأكيد، لكنه من الأشياء التي لا أحبها"، وأردف مخاطباً المذيع: "لو لديك الجرأة انشره، وبصراحة أنا حر ولم أخف من شيء طوال عمري". (الامارات 24)