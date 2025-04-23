صدمة في الأوساط الإعلاميّة والفنّيّة... صحافي شهير في ذمّة اللّه!

A + A -

توفّي الإعلامي صبحي عطري بشكل مفاجئ اليوم، وقد نعاه فريق ET بالعربي على "إنستغرام" من خلال نشر صورته: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعى ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وشكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.

وشارك السيد سمير أسعد عبر صفحته في “فيسبوك” صورة للإعلامي الشاب وأرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: “الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة”.