﻿إعلامية لبنانية تنهي رحلتها مع “الحرة”.. ما السبب؟﻿

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أعلنت الإعلامية اللبنانية جويل الحاج موسى عن انتهاء مشوارها المهني مع قناة “الحرة” الأميركية، بعد خمس سنوات من العمل تنقّلت خلالها بين بيروت وواشنطن، وقدّمت خلالها تغطيات وبرامج متنوعة، كان أبرزها العمل في مجال الصحافة الاستقصائية.

وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك، نشرت الحاج موسى مقطع فيديو وكتبت:

“بهذا الفيديو أختم مشواري مع الحرة. مشوار بدأ كمراسلة أخبار من العاصمة اللبنانية بيروت، مروراً بتقديم برنامج حواري سياسي، وصولاً إلى الصحافة الاستقصائية من العاصمة الأميركية واشنطن، حيث عملت على ملفات تتعلق بالصين وإيران وروسيا واليمن.”

وكشفت أن نهاية المسيرة المهنية مع القناة جاءت “لأسباب خارجة عن إرادتها وإرادة أكثر من ٥٠٠ موظف في الولايات المتحدة ودبي ولبنان، وسوريا ومصر والعراق وغيرها من الدول، تم إبلاغهم بالفصل بذريعة نقص التمويل.”

وختمت الحاج موسى منشورها بالقول: “خمس سنوات مع الحرة انتهت اليوم! لكن الرسالة لم تنتهِ في عالم مليء بالقصص التي ستبقى بحاجة لمن يروي حقيقتها، حتى تبقى الحقيقة أولاً.”

تجدر الإشارة الى أن جويل الحاج موسى تتمتع بمسيرة إعلامية غنية، بدأت من لبنان حيث عملت كمراسلة لقناة “الجديد” التي برزت من خلالها كمراسلة سياسية وميدانية خلال أبرز الأحداث التي شهدها لبنان في العقد الأخير، بما في ذلك تغطية الاحتجاجات الشعبية والأزمات السياسية.

كما تميزت بجرأتها في الطرح ودقّتها في المعالجة، ونالت إشادات واسعة عن تحقيقاتها الاستقصائية التي تناولت قضايا شائكة ومعقّدة، كما فازت بجائزة مهرجان Telly Awards العالمي عن التحقيق الوثائقي الذي أعدته لقناة “الحرة” بعنوان “هروب ما بعد الإنفجار”.