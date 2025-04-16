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مُذيعة لبنانيّة تبكي على الهواء.. "أندم على الزواج"!

16
APRIL
2025
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تحدثت مُقدّمة البرامج والممثلة ريتا حرب عن محطات صادمة من حياتها الشخصية والمهنية.

وبدأت حرب المقابلة بدموع على الهواء عند الحديث عن والديها، لتنتقل بعدها إلى سرد مؤلم عن وفاة والدها، وسبب طلاقها الصادم، وتهديدها لأي شخص يقترب من بناتها.
 
كما تحدّثت بتأثر عن وفاة والدتها، قبل أن تروي تفاصيل الحادث الذي كاد أن يودي بحياتها ويترك وجهها مشوّهاً.
 
وتناولت علاقتها بالزواج، حيث اعترفت بندمها عليه، وروت كيف رفضت الذهاب إلى بيت العريس في ليلة الدخلة، وتطرقت أيضًا للعنف والخيانة. 
وردّت حرب بقوة على الانتقادات التي طالت برنامجها "قسمة ونصيب"، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدين، ونفت الاتهامات بالعلاقات المشبوهة، كاشفة مشاركة ابنتها في البرنامج.
 
وكشفت أيضاً أنّها طُرِدَت من قناة "أوربيت" بعد 20 عاماً من العمل.
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