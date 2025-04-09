نجمة شهيرة في ذمة الله بعد مُعاناة مع المرض!

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بعد معاناة مع مرض السرطان، توفيت الفنانة الأردنية رناد ثلجي أمس الثلاثاء.



ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، النجمة الراحلة عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "بمزيد من الأسى والحزن واللوعة أنعي الزميلة رناد تلجي عضو نقابة الفنانين الأردنيين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدورها، حرصت نقابة الفنانين على إصدار بيان رسمي، لنعي الراحلة وتقديم التعازي لأسرتها، جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميلة رناد ثلجي، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 8/4/2025، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنانك امين يا رب العالمين".

وتُعد رناد ثلجي، من الفنانات الأردنيات البارزات، حيث ولدت في عمان، وشاركت في العديد من العروض المسرحية منها "ثورات بلا عنوان"، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة دور ثان في مهرجان الجامعات.



كما خاضت تجارب عدة تجارب مسرحية في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة.



كما شاركت رناد في العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها، مسلسلات: "الصلح خير، وغافل غاوي مشاكل، وغافل نص ع نص، وزعل وخضرة الجزء 9و10، وديموقراطية، وفنجان البلد الجزء الأول والثاني، ورياح السموم والخوابي، وهام وشاهة".



وعُرفت بأدوارها المتميزة في المسلسلات البدوية التي شاركت فيها منها "نوف، الوعد، صبر العذوب، العزيمة".