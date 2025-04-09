living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجمة شهيرة في ذمة الله بعد مُعاناة مع المرض!

9
APRIL
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

بعد معاناة مع مرض السرطان، توفيت الفنانة الأردنية رناد ثلجي أمس الثلاثاء. 

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، النجمة الراحلة عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "بمزيد من الأسى والحزن واللوعة أنعي الزميلة رناد تلجي عضو نقابة الفنانين الأردنيين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدورها، حرصت نقابة الفنانين على إصدار بيان رسمي، لنعي الراحلة وتقديم التعازي لأسرتها، جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميلة رناد ثلجي، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 8/4/2025، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنانك امين يا رب العالمين".

وتُعد رناد ثلجي، من الفنانات الأردنيات البارزات، حيث ولدت في عمان، وشاركت في العديد من العروض المسرحية منها "ثورات بلا عنوان"، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة دور ثان في مهرجان الجامعات.

كما خاضت تجارب عدة تجارب مسرحية في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة.

كما شاركت رناد في العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها، مسلسلات: "الصلح خير، وغافل غاوي مشاكل، وغافل نص ع نص، وزعل وخضرة الجزء 9و10، وديموقراطية، وفنجان البلد الجزء الأول والثاني، ورياح السموم والخوابي، وهام وشاهة".

وعُرفت بأدوارها المتميزة في المسلسلات البدوية التي شاركت فيها منها "نوف، الوعد، صبر العذوب، العزيمة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout