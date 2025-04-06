living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصرع ملكة جمال دهساً بالعجلات وهي سكرانة تهرب من الشرطة

6
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كانت ملكة جمال أوروبا السابقة، وهي عارضة الأزياء التركية غولر أردوغان، تحتفل مع صديقات، حين وصلت دورية من الشرطة طلبها جيران أزعجهم جو الحفل الصاخب، فأوقفها عناصر الدورية حين وجدوها شبه متعتعة من السكر، لكثرة ما احتست من كحول.

إلا أنها فرت منهم ركضاً إلى جسر بدأت بعبوره في المنطقة، فلحقوا بها وبدأوا بمطاردتها. فجأة فقدت توازنها وسقطت من الجسر إلى الطريق السريع، وفيه كانت تمر سيارة مسرعة قتلتها دهساً بالعجلات، ففارقت الحياة بعمر 27 عاماً، وهو ما يرويه الفيديو المعروض أدناه عن الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من الليل، ومكانه في الطريق السريع.

وذكرت وسائل إعلام تركية عدة، القليل من المعلومات عن Guler Erdogan من أنها مثلت تركيا في مسابقات دولية، وكانت عزباء يتابعها كثيرون في وسائل التواصل، وأن عائلتها لم تصدر أي بيان للآن، بانتظار تحقيق فتحته الشرطة للإلمام بذيول وملابسات الحادث الذي وقع في المدينة التي أبصرت فيها النور، وهي Giresun بالشمال التركي.

ثم ظهرت رواية ثانية، غير مؤكدة، من أن القتيلة التي لا تمت بأي صلة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كانت تعاني من اضطرابات نفسية، ومن المعتقد أنها قد تكون أقدمت على الانتحار، وأن الدهس القاتل لم يكن إلا محاولة لإخفاء حقيقة الحادث، وهو ما قد يتضح من تشريح الجثة الرسمي.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout