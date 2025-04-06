مصرع ملكة جمال دهساً بالعجلات وهي سكرانة تهرب من الشرطة

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كانت ملكة جمال أوروبا السابقة، وهي عارضة الأزياء التركية غولر أردوغان، تحتفل مع صديقات، حين وصلت دورية من الشرطة طلبها جيران أزعجهم جو الحفل الصاخب، فأوقفها عناصر الدورية حين وجدوها شبه متعتعة من السكر، لكثرة ما احتست من كحول.

إلا أنها فرت منهم ركضاً إلى جسر بدأت بعبوره في المنطقة، فلحقوا بها وبدأوا بمطاردتها. فجأة فقدت توازنها وسقطت من الجسر إلى الطريق السريع، وفيه كانت تمر سيارة مسرعة قتلتها دهساً بالعجلات، ففارقت الحياة بعمر 27 عاماً، وهو ما يرويه الفيديو المعروض أدناه عن الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من الليل، ومكانه في الطريق السريع.

وذكرت وسائل إعلام تركية عدة، القليل من المعلومات عن Guler Erdogan من أنها مثلت تركيا في مسابقات دولية، وكانت عزباء يتابعها كثيرون في وسائل التواصل، وأن عائلتها لم تصدر أي بيان للآن، بانتظار تحقيق فتحته الشرطة للإلمام بذيول وملابسات الحادث الذي وقع في المدينة التي أبصرت فيها النور، وهي Giresun بالشمال التركي.

ثم ظهرت رواية ثانية، غير مؤكدة، من أن القتيلة التي لا تمت بأي صلة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كانت تعاني من اضطرابات نفسية، ومن المعتقد أنها قد تكون أقدمت على الانتحار، وأن الدهس القاتل لم يكن إلا محاولة لإخفاء حقيقة الحادث، وهو ما قد يتضح من تشريح الجثة الرسمي.