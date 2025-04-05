نجم شهير يُعلن هروب زوجته منه.. ويتوسلها للعودة إليه!

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كشف المغني الأميركي كانييه ويست في ألبومه الجديد انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري وهروبها منه، مُطالباً إياها بالعودة إليه مرة أخرى.

ووفق ما نشرته "hollywood reporter"، حملت أغنية "بيانكا"، كلمات ويست الصريحة حول علاقته بزوجته، وندمه على أفعاله، مُعترفاً باستخدامه تطبيق تتبع لمراقبتها.



وفي الأغنية الجديدة، يتوسل ويست إلى سينسوري للعودة إليه، بقوله: "يا حبيبتي، هربتِ، حاولتِ أولاً إدخالي إلى المستشفى، لن أذهب إلى المستشفى لأني لستُ مريضاً، لكنني لا أفهم الأمر"، ويُضيف: "إنها تُعاني من نوبة هلع، ولا تُعجبها طريقة تغريداتي، حتى عودة بيانكا.. سأظلّ مستيقظاً طوال الليل، لا أنام، لا أعرف أين هي حقاً".

وتناولت الأغنية أيضاً جوانباً من معاناته النفسية، إذ تلفت الأغنية إلى أن بيانكا كانت قلقة من تأثير سلوكياته العلنية وتغريداته المتكررة، مما دفعها في نهاية المطاف إلى الابتعاد عنه.



وفي أحد المقاطع، شبّه كانييه علاقته ببيانكا بعلاقة المغني شون "ديدي" كومبس بصديقته السابقة كاسي فينتورا، والتي رفعت دعوى ضده بتهمة الاعتداء، قبل تسوية القضية.