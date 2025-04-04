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طرد نجم لبناني شهير من الامارات؟

4
APRIL
2025
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لها - 

تداولت تقارير إعلامية أنباء عن "طرد راغب علامة من الإمارات بسبب خلاف مع أحد رجال الأعمال"، لكن الفنان اللبناني نفى الشائعة بسرعة.

ونشر علامة صورة جمعته بنجله خالد، وعلّق عليها بالقول: "في شائعة جديدة بالعيد"، علماً أن "السوبر ستار" حضر قبل أسابيع قليلة فعالية سحور "طيف الإمارات" في دبي.

وتعرّض علامة لشائعات كثيرة في الآونة الأخيرة، وردّ على واحدة منها يوم السبت الماضي بقوله: "يتصل بي الأصدقاء والمحبّون للاطمئنان على وضعي وصحتي بعد تزايد بعض الشائعات الحاقدة والسخيفة التي تطلقها قلوب سوداء من على بعض منصات السوشيال ميديا، ومصادرها مجهولة! جوابي الوحيد لهم هو موتوا بغيظكم وردودنا سوف تكون من خلال إصداراتنا الجديدة ونشاطاتنا الفنية المقبلة في بيروت والإمارات ومعظم الدول العربية الحبيبة وبين جمهورنا الكبير والحبيب".

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