"ولعت" بين وسام حنا ووديع الشيخ !

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شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "مع وديع" ردًا عنيفًا من وديع الشيخ على مقدم البرامج اللبناني والممثل وسام حنا، من دون ان يسميه. وفي التفاصيل، فقد قال وديع الشيخ أن "أحد الناس تكلم عن الخشب والمسارح وتباهى بنفسه"، مشيرا إلى "أنني إنسان لا أحتاج لشهرة فأنا دفعت مالا لأكون بين الناس". أضاف:" أنا أقف على المسرح 365 يومًا، وما حصل سأعتبره بمثابة ضجة ولم أسمعها".



وكانت الساحة الإعلامية قد شهدت هذا السجال الغير مباشر بين الفنان وديع الشيخ والممثل ومقدم البرامج وسام حنا، بعد أن أطلق الأخير تصريحًا خلال برنامجه الرمضاني "أكرم من مين" :"ليست كل خشبة هي مسرح، وليست كل لمبة هي إضاءة، وليس كل من وقف على المسرح هو مقدم برامج."