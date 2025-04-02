التهاب رئوي يطيح بأسطورة هوليوود!

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بعدما هزم مرض السرطان، أطاح التهاب رئوي بالممثل الأميركي الشهير فال كيلمر.

فقد توفي كيلمر، المعروف بأدواره في فيلمي "باتمان للأبد" و"ذا دورز"، في لوس أنجلوس عن عمر يناهز 65 عامًا في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

فيما أوضحت ابنته، مرسيدس كيلمر، أن السبب كان التهابًا رئويًا.

سرطان الحلق

كما أضافت أن والدها شُخِّص بسرطان الحلق عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقًا، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

يذكر أن كيلمر الوسيم والطويل القامة كان ظهر لأول مرة في فيلم "تجسس ساخر" عن الحرب الباردة بعنوان "سري للغاية" عام 1984. حيث لعب دور مغنٍّ أميركي محبوب الجماهير، يجد نفسه متورطًا دون قصد في مؤامرة ألمانية شرقية لإعادة توحيد البلاد.

كما قدم أداءً لامعاً في فيلم " THE DOORS" للمخرج أوليفر ستون، حيث لعب دور المغني الشهير جيمس موريسون عام 1991.