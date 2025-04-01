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"مرارتي اتفقعت" ممثلة شهيرة قالتها مازحة وماتت بسببها بعد أيام..!

1
APRIL
2025
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حالة من الصدمة أصابت الوسط الفني العربي بعد وفاة الفنانة التونسية إيناس النجار عن عمر يناهز الـ43 عاماً إثر وعكة صحية تعرضت لها بشكل مفاجئ واستلزمت دخولها إلى العناية المركزة، لكنها لم تنجح في تجاوزها.

إيناس النجار كانت قد أطلت قبل أيام قليلة في لقاء تلفزيوني أعادها إلى الأذهان بعد فترة انقطاع إعلامي طويلة، خاصة أن الموسم الدرامي في شهر رمضان شهد مشاركتها في بطولة مسلسل "الحلانجي".

وخلال اللقاء، تحدثت إيناس النجار عن العديد من الأمور الفنية والخاصة، وكذلك عن علاقاتها العاطفية والزوجية التي لم تكلل بالنجاح.

وحينما كانت تتحدث عن رحيل والدها الذي توفي قبل سنوات، ظهر عليها التأثر الشديد، لتعلّق مقدمة البرنامج قائلةً: "عاطفيين انتوا كتير"، لترد إيناس وهي تضحك قائلةً: "أنا مرارتي اتفقعت من كتر العاطفة".

ولم تمر سوى أيام قليلة حتى تعرضت الفنانة التونسية إلى انفجار في المرارة، وهو ما أصابها بتسمم في الدم.

هذه الجملة التي ذكرتها الفنانة التونسية بشكل مازح، كانت هي التشخيص الطبي الذي تسبب في وفاتها، بعد أن تم إدخالها إلى العناية المركزة في حالة حرجة، وأعلن عن وفاتها بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وخلال اللقاء الأخير لها، كشفت إيناس النجار عن كونها أقدمت على خطوة تجميد بويضاتها، حيث كانت تحلم بالأمومة، وتخشى من فقدان هذه الفرصة، لكنها في النهاية رحلت بشكل مفاجئ ولم تحقق حلمها.

 

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