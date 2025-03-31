اختفاء عمرو دياب يُثير القلق..

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تسبب الفنان المصري تامر عبد المنعم، بحالة من الجدل بشأن غياب مواطنه عمرو دياب.

وكتب عبدالمنعم، منشوراً عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "اختفاء عمرو دياب، هل السكون الذي يسبق العاصفة؟".

وتفاعل الجمهور مع المنشور، حيث كتب أحدهم: "أول سنة إعلانات رمضان من غير عمرو دياب"، وعلق آخر: "أظنه أنه يستعد لحفله بالكويت".

وعلّق ثالث: "عرفت أنه في الأستوديو طوال شهر رمضان يقوم بتسجيل أعمال جديدة، ومن المُقرر أن يقوم بطرح برومو جديد قريباً".

وغاب النجم عمرو دياب، عن موسم رمضان 2025، لأول مرة منذ سنوات، حيث شهد العامين الماضيين مشاركة "الهضبة" عبر تقديمه إعلانات لاسيما مع إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر. وحمل إعلانه في 2024 عنوان "الكلمة الحلوة"، فيما حمل إعلان عام 2023، "شكراً من هنا لبكره"، حيث قدم الأخير رفقة لاعب الكرة المصري الدولي محمد صلاح.

ويستعد دياب، بعد فترة غياب عن الحفلات، إحياء حفلين في عيد الفطر، الأول يوم الجمعة 4 نيسان في البحرين على مسرح الدانة.

أما الحفل الثاني فمن المقرر تنظيمه في أبو ظبي، بصحبة آدم بورت، يوم السبت 5 نيسان المقبل.(24)