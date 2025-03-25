"فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته!

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روى الفنان رامي عياش تفاصيل حياته الشخصية وتعرضه للتنمر المستمر في صغره، فضلاً عن صعوده الفني ودور مصر فيه، وعلاقاته بعدد من النجوم على رأسهم ميريام فارس وفضل شاكر وكارول سماحة، وما انتشر حول تهربه من الخدمة العسكرية.

وخلال حديثه في برنامج "حبر سري"، رفض رامي التنمر ودعا إلى ضرورة التصدي له، لاسيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي سهلت انتشار هذه الظاهرة غير الصحية بشكل مفرط.



وكشف رامي، عن تعرضه للتنمر المستمر خلال صغره بسبب الفراغ بين أسنانه، وصعوبة نطقه لحرف "السين"، الأمر الذي جعله يتعرض لتعليقات وكلمات سلبية من زملائه طوال الوقت.



كارول سماحة

ورفض رامي عياش، حملة التنمر التي تعرضت لها زميلته الفنانة كارول سماحة، بسبب تجاعيد وجهها، مشيراً إلى أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، وأنه لا يسمح لنفسه بالتدخل في خيارات الآخرين، خاصة فيما يتعلق بعمليات التجميل.



وذكر عياش، أنه كان أول الداعمين لكارول فور رؤيته لحملة التنمر ضدها، حيث كتب لها رسالة، جاء فيها: "كل تجعيدة بوجهك نشوف فيها جمال الدنيا كلها"، مُشدداً على دفاعه عن أي شخص يتعرض للأذى، حتى لو لم تكن بينه وبينه علاقة شخصية.



فضل شاكر

ونفى عياش، هجومه على مواطنه الفنان فضل شاكر، إلا أنه قد رفض هجوم الأخير على عدد من الفنانين اللبنانيين قبل اعتزاله الفن.



وأشار إلى أن حديثه عن فضل في وقت سابق لم يكن هجوماً عليه، بل مجرد رد على الإساءة التي وجهها فضل لهم، بقوله: "تعرض لكرامتنا وعائلاتنا وجمهورنا، ولم يعتذر عن ذلك حتى الآن".



كما شدد عياش، على أنه لا يحمل ضغينة تجاه فضل شاكر، بل إنه حزيناً للغاية عليه، وسيكون أول المدافعين عنه إذا كان موقفه القانوني سليم، مُتابعاً: "إذا كان بريئاً قانونياً، فأنا أول من سيقف إلى جانبه وسأدعم عودته، لا أعرف كيف يمكن لشخص حساس أن يتغير بهذا الشكل".



ميريام فارس

وعلّق رامي عياش، على الجدل الذي أُثير حول تصريحات الفنانة ميريام فارس بشأن مصر، مؤكداً أنه لا يعتقد أن ميريام كانت تقصد الإساءة لمصر في تصريحها، لكن التصريح كان مجرد سوء تعبير، أو زلة لسان.



وأشار عياش، أنه لم يدافع عن ميريام فارس بقدر ما يرى أن ما حدث لم يكن مقصوداً، مُتابعاً: "لا أعتقد أن ميريام، التي تعلم فضل مصر عليها، يمكن أن تقصد هذا الكلام".



نقطة تحول

وكشف رامي عياش، عن مروره بمرحلة صعبة في مسيرته الفنية، حيث تعرض لهجوم وانتقادات من جميع الأطراف، مما أدى إلى توقفه عن العمل لمدة سنتين كاملة في بداية مشواره.

ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي شخص يتواصل معه خلال هذه الفترة العصيبة، لكن نقطة التحول في حياته جاءت من مصر، حيث تلقى اتصالاً من شخص عرض عليه العمل لمدة 4 أشهر متواصلة، وهو ما ساعده على استعادة ثقته بنفسه، وتحقيق أرباح كبيرة في تلك الفترة، لكي يتمكن من غناء ألبوم غنائي كامل له.



وعبر عياش، عن شكره لمصر بقوله: "مصر شافتني بغرق، وقالت لي أنا معاك".



كما شدد على أن النجاح الذي حققه في مصر يفوق فنانين آخرين، حيث يمتلك كماً هائلاً من الحفلات والمقابلات والتكريمات في مصر.



الخدمة العسكرية

كما علق عياش، على الأنباء المترددة حول تهربه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش، خلال فترات سابقة، موضحا أن هذه الأخبار مجرد شائعات وغير صحيحة تماماً.



وقال إن السبب وراء عدم التحاقه بالخدمة العسكرية، يعود إلى كونه كان طالباً جامعياً آنذاك؛ إذ كان يدرس هندسة الديكور، بالإضافة إلى دراسته علم النفس لمدة سنة ونصف، مؤكداً أن القانون اللبناني يعفي من الخدمة العسكرية الإلزامية الطلاب الجامعيين، وكذلك الشخص الذي يخدم شقيقه في الجيش، وهو ما انطبق عليه وقتها.



وعبّر رامي عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من أداء الخدمة العسكرية، بقوله: "حزين جداً لعدم أدائي الخدمة العسكرية، فكل أصدقائي في الجيش، وبعضهم وصل إلى رتبة عميد، وكان حلمي أن أتطوع".