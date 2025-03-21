"إطلالة جريئة جدًّا"!.. بالصور- مايا دياب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها على إنستغرام بصورة جديدة من جلسة تصوير خاصة بكواليس تسجيل أغنيتها القادمة، حيث تألقت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة “قلبي قفلتو”، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور. وقد شاركت مايا مقطعاً من الأغنية على حسابها، حيث تقول كلماته: “من زمان، قلبي كان، يعلق ويحب بسرعة، من زمان، قلبي كان، من نظرة يحس بلمعة، بحبك، صارت هالكلمة بعيدي، ما بدي جروح جديدي، قلبي قفلتو اليوم”.

وفي لفتة إنسانية، أحيت مايا دياب مؤخراً حفلاً غنائياً في لبنان لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. وقد تألقت في الحفل بفستان أبيض قصير مزين باللؤلؤ، وحظي مظهرها بإعجاب الحضور.

وعبرت مايا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث، قائلة: “إني قدرت أضيف بسمة أو فرحة أو علاج لكل طفل مصاب بالسرطان هي قمة سعادتي. كانت ليلة مليئة بالمحبة والعطاء، شكراً للجميع على تلك الليلة الرائعة التي لن أنساها أبدًا”.