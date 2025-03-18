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" انا تكذبت انو انا عم صور من لبنان.." تفاصيل الإعتداء على النجمة السورية!

18
MARCH
2025
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حلّت الممثلة السورية نور علي ضيفة ضمن برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية السعودية سارة الدندراوي، كاشفة عن تفاصيل جديدة حول ما حدث معها في جبلة باللاذقية.

وقالت نور علي: "خليني وضح اول شي انا اول ما طلعت ما كنت عم احكي عني بشكل شخصي الاعتداء اللي صار عليي، اللي صار عليي صار على العالم اكتر بكتير، انا تكذبت انو انا عم صور من لبنان وهالشي مش مضبوط، انا كنت بسوريا، كنت بجبلة وعلقت بالصدفة كنت طالعة عالتصوير، بغض النظر عن هالتفاصيل، والناس اللي بتحب تعمل حرب على السوشيل ميديا".

واضافت: "انا طلعت احكي لانو حسيت انو صار فيني اطلع احكي، صارت كلمتنا عم تنسمع، وانا وقت طلعت وحكيت انو في بعض الاعتداءات اللي صارت على المدنيين، مو بعض، صار في كتير اعتداءات على المدنيين والتجاوزات، وبرجع بأكد وبقول مو من الامن العام، من بعض الفصائل اللي نحنا ما بنعرف مين هنن، كنت عم احكي لأنو كان عندي أمل كبير انو ينسمع صوتي، وفعلا نسمع، يعني هلأ عم نشوف حتى رئيس الدولة والامن العام اعترف بالتجاوزات وعم يحاسب كل حدا عمل تجاوزات، كل يوم عم نشوف في ناس عم يعتدوا على مدنيين وعم يتحاسبوا".


وتابعت: "وبدي قول اللي صار تأثرت فيه بزيادة لأنو انا كان رأيي من اول لحظة اي حدا حامل سلاح من غير الدولة او ما يسمى بفلول النظام انو يتحاسبوا من الاول لما نوصل لهالمرحلة، بعد تسعين يوم من الهدوء والسلام، انا شخص كنت جدا متفائل من اللي حيصير، كان عندي احساس اني الي رح يصير احس، انك ترجعي تشوفي وجع هو جدا قاسي بالنسبة الي لايف، متل ما غيري شاف لايف بال 14 سنة، وجعنا واحد بدي قول، بدي قول بالكلمة والشي الحلو اللي بيناتنا بنقدر نصلح، وبدي قول بتمنى يتحاسب كل شخص حامل سلاح غير الدولة، ويتحاسب كل شخص اعتدى على المدنيين بنفس الوقت".

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