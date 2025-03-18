بالفيديو - مباشرةً: نجم لبناني شهير يتعرض لعملية إحتيال !

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وقع الفنان وديع الشيخ، الذي يقدم مؤخرا برنامجا رمضانيا ترفيهيا عبر قناة «الجديد»، ضحية محتالين اثنين، شاب وامرأة، ادعت إنها ضريرة لتطلب المال على الهواء مباشرة.

ويقدم الشيخ برنامج اسمه «مع وديع» عبر القناة المذكورة، يوميا خلال شهر رمضان المبارك.

في أحدث حلقاته أمس الإثنين، صعد شاب ومعه امرأة، قالت إنها ضريرة، ليطلب الشاب من الشيخ، دراجة «VESPA».

تقول القناة، إن «وديع الشيخ كسر قواعد البرنامج لأجل حالة انسانية»، في إشارة إلى إنه قَبِل طلب الشاب، وقدم له الدراجة كما قدم مبلغا ماليا.

ويقول الشيخ في الفيديو: «تكرم عينك، مش رح زعلك، مع إنو أنا ما عندي صلاحية ربح الموتوسيكل اليوم».

وزعم الشاب أن أهله ليسا على قيد الحياة، فردّ الشيخ: «هالحالات ما فيني اتحملها».

لكن صفحة «وينية الدولة» كشفت اليوم الثلاثاء، في صور خاصة، أن المرأة ليست ضريرة كما ادعت بل ترى بعينيها الاثنتين.

أما الشاب، فزعمت الصفحة أن أهله على قيد الحياة.

والمفاجأة الأكبر، دائما بحسب «وينية الدولة»، أن الشاب تزوج من الإمرأة المذكورة. ونشرت الصفحة فيديو الحلقة مع الصور والمشاهد الخاصة للشخصين.







التفاصيل في الفيديو المرفق.