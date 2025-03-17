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اسم ذكره عادل إمام بـ"مدرسة المشاغبين".. وكشف عن هويته بعد سنوات

17
MARCH
2025
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شخصية ذكرها الزعيم عادل إمام في المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين" وأثارت حيرة المشاهدين لسنوات. إلا أن "الزعيم" كشف من خلال مقطع فيديو مسجل له -وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية- كشف عن شخصية "زكي جمعة"، الذي ذكر اسمه بأحد المشاهد الكوميدية بالمسرحية.

وكانت تفاصيل المشهد الذي قام ببطولته الزعيم في المسرحية عندما قال: "الله يرحمك ياطهطاوي.. رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة.. مين زكي جمعة ده؟"

وقال الزعيم خلال مقطع الفيديو أن زكي جمعة كان رئيس فريق التمثيل بكلية الزراعة، وهو الذي اختبره عندما أراد عادل إمام الانضمام إلى ذلك الفريق، ووقتها أشاد زكي جمعة بموهبته وأكد له أنه سوف يكون نجماً كبيراً.

وأضاف أنه منذ ذلك الوقت، وزكي جمعة من أصدقائه المقربين، حيث ترك زكي مجال التمثيل بعدما عين معيداً بالجامعة، وعمل بعدها كأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، هذا بجانب كونه رجل أعمال ناجح.

"مدرسة المشاغبين"
يذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تعد من أشهر العروض المسرحية التي قدمتها فرقة "الفنانين المتحدين"، بقيادة الفنان عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي، حيث انتجت عام 1971، واستمر عرضها لمدة 6 سنوات متتالية، محققة نجاحاً كبيراً،

وبعد تصوير المسرحية تم منعها من العرض بالتليفزيون، نظراً للاعتراض على فكرتها، ونادى البعض بمنع عرضها نهائياً لأنها تحرض الطلاب على التمرد والإساءة لمعلميهم بالمدارس، وبالفعل ظلت المسرحية ممنوعة من العرض حتى وقت قريب، بينما كان يشاهدها الجمهور عن طريق شرائط الفيديو كاسيت.

أزمات مسرحية "مدرسة المشاغبين"
وشهدت مسرحية "مدرسة المشاغبين" عدة أزمات كان أشهرها غضب الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي من أبطالها الشباب، حيث رفض استكمال المشاركة في بطولتها، فكان يجسد شخصية ناظر المدرسة قبل الفنان الشهير حسن مصطفى، والذي كان وقتها يجسد شخصية "الأستاذ علام الملواني".

وكان السبب في رحيل الفنان عبدالمنعم مدبولي هو خروج أبطالها عن النص بشكل كبير، خاصة الفنان عادل إمام وسعيد صالح، وكان ذلك يتسبب في بقائه بالكواليس لوقت طويل حتى ينتهى الثنائي من القفشات الكوميدية التي كان يطلقها على خشبة المسرح، وحذرهم مدبولي مرات عديدة إلا أنهما لم يتراجعا عن ذلك، فعبر عن غضبه الشديد ورفض استكمال العرض، وهذا ما وضع صناع المسرحية في أزمة كبيرة.

وبعد اعتذار عبدالمنعم مدبولي، تم إسناد دور ناظر المدرسة إلى الفنان حسن مصطفى، وتم الاستعانة بالفنان عبدالله فرغلي ليجسد دور "الأستاذ علام"، وتم تصوير المسرحية بهما والتي حققت نجاحا ساحقاً عندما عرضت بالتليفزيون.

مسرحية "مدرسة المشاغبين" من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وسهير البابلي ويونس شلبي وهادي الجيار وحسن مصطفى وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي.

 

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