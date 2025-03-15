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حُكم قضائي إماراتي يدين اعلامي لبناني شهير

15
MARCH
2025
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أيّدت محكمة التمييز في دبي أمس (الخميس) حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان ديرهارتونيان في قضية السبّ والقذف التي رفعتها ضده الإعلامية المصرية ياسمين عز، وذلك بعد تأييدها لحكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف.

وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بتغريم نيشان مبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية سخريته من عز في "منتدى الإعلام" في دبي لتأخّرها عن حضور الندوة.

وعلّقت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"بعد صدور الحكم على نيشان قائلةً: "يحيا العدل... كل التقدير والوقار والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل...".

وبدأت أزمة نيشان عندما تخلّفت عز عن حضور "منتدى الإعلام العربي" في دبي، وكان من المفترض أن تشارك معه في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، لكنها لم تأتِ، مما دفع نيشان للقول: "ياسمين عز مشغولة بتحضير صوتها الشتوي".

وردّت ياسمين على سخرية نيشان منها عبر حسابها في "إنستغرام" قائلةً: "انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلةً في إمارة دبي، جارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".

وأضافت في ردّها على إساءة نيشان إليها: "وبناءً عليه، لن أردّ على هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة، وأساء إلى شخصي في غيابي، وبطريقة علنية، وبشكل مرفوض أخلاقاً وقانوناً، وسأُفوّض الجهات القانونية المختصة في إمارة دبي بالردّ، ثقةً مني بقضائها الشامخ والعادل، وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل من تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص، والتشهير بهم من دون وجه حق".

واستكملت ياسمين عز ردّها على إساءة نيشان إليها بالقول: "فليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات المعنية بذلك".

 

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