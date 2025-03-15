نجم "ستار أكاديمي" اللبناني الشهبر يكشف عن معاناته من مرض نادر..

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أعلن نجم ستار أكاديمي الفنان ميشال قزي انه يعاني من مرض نادر هو "عمى الألوان".

وكشف قزي في لقاء تلفزيوني انه لا يمكنه التمييز بين الألوان، وأشار إلى انه لا يميز على سبيل المثال بين ألوان إشارات السير.

وعمى الألوان (أو الضعف في الرؤية اللونية) هو حالة تتميز بعدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان بشكل صحيح و يمكن أن يكون هذا الشرط متغيرًا بشكل كبير، حيث يمكن أن يكون الشخص قادرًا على رؤية بعض الألوان بشكل طبيعي بينما يجد صعوبة في تمييز ألوان أخرى.

يُشار إلى ان قزي بدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في برنامج "ستار أكاديمي".