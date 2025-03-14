living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أيام من تعرضها لإطلاق نار.. ماذا كشفت الممثلة السورية؟

14
MARCH
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أيّام قليلة من ظهورها باكية -كغيرها من أبناء منطقتها- عقب تعرّضها لإطلاق نار ولحظات مرعبة كغيرها  في السّاحل السّوريّ بسبب المذابح الّتي طالت أبناء هذه المنطقة في الأيّام الماضية , أطلّت الممثّلة السّوريّة نور علي مجدّدًا من السّاحل السّوريّ حيث كشفت أنّها لا زالت تصوّر مسلسلها الرّمضانيّ “البطل” في ريف اللاذقيّة.

وتوجّهت “نور” للمتابعين بسؤال حول مشاهدتهم لقصّة مريم في العمل وقالت: “كيفكم مع قصّة مريم؟”.

وكانت مريم (نور علي) قد تعرّضت لانتكاسة في حلقة الأمس من مسلسل “البطل” وذلك بعدما كانت تنتظر وصول خطيبها لتحديد موعد الزّفاف إلّا أنّ خلافًا وقع بين والدها وشقيقها تطوّر إلى صراخ وبينما كانت تطلب منهما الهدوء لأن خطيبها مروان (خالد شباط) كاد  يصل إلى منزلهم، ما دفع بوالدها (بسام كويا) إلى الصّراخ بوجهها منتقدًا إيّاها بصوت عالٍ بسبب استمرارها طوال الوقت في الحديث عن مروان الّذي وصل الى الباب وسمع ما تفوّه به والد خطيبته فغادر قبل أن يطرق الباب ويدخل.

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout