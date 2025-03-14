living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: نجمة لبنانية تشهر إسلامها

14
MARCH
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لها -----------------------------------------------------------------------------------------

كشفت الفنانة دومينيك حوراني عن مُفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أنها أسلمت منذ أن بلغت سنّ العشرين، وأنها لم تتزوج إلا من مسلمين.

وأطلّت حوراني في إحدى الخيم الرمضانية في مصر، في لقاء إعلامي قائلةً: "إيه يا جماعة أنا أعلنت إسلامي من لما كان عندي عشرين سنة". وتابعت: "وأنا ما تجوّزتش غير مسلمين، ما تجوزتش من مسيحيين".

وحول دخولها الإسلام، أجابت: "اقتنعت بالإسلام واقتنعت بالقرآن".

وكانت حوراني قد أكّدت قبيل زواجها الأول في عام 2009، أنها ستُشهر إسلامها في إيران خلال مراسم زواجها من شريكها الأول النمسوي من أصل إيراني علي رزا الماسي، بعدما ارتبطا مدنياً، مع تشديدها على عدم تخليها عن ديانتها المسيحية.

وتجدر الإشارة إلى أن حوراني أعلنت طلاقها من الماسي في عام 2014، بعد زواج أثمر عن ابنتها الوحيدة ديلارا التي كانت في سنّ الخامسة حين انفصلا.

لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout