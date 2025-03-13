living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملكة جمال شهيرة قضت بحادث سير مروع.. عمرها 20 عاما فقط! (صورة)

13
MARCH
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توفيت المؤثرة المكسيكية فاليريا ميريليس، المعروفة باسم "ملكة جمال الروديو" بحادث سير، عن عمر ناهز 20 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء N+، طلب والداها "احترام خصوصيتهما في هذا الوقت العصيب".

ونعى قريب ميريليس، ديفيد غونزاليس، عمدة بلدتها سابيناس هيدالغو السابق، ملكة الروديو في منشور على فيسبوك، قائلا "ابنة أختي آنا فاليريا ميريليس فياريال، ستبقين دائما في قلوبنا"، سنفتقدك كثيرا".

وكان لدى ميريليس أكثر من 27000 متابع على "إنستغرام" وأكثر من 47000 على "تيك توك".

وكانت المؤثرة على وشك تحقيق النجومية بعد أن تعرفت على رياضة الروديو عندما كانت في الثامنة من عمرها وتم تتويجها بلقب ملكة جمال روديو نويفو ليون 2020-2021 وملكة جمال روديو المكسيك 2021-2022.

واعتبر رحيلها في مثل هذه السن المبكرة بمثابة صدمة لصناعة الروديو.

وقال اتحاد الروديو المكسيكي في بيان له: "كانت فاليريا أكثر من مجرد ملكة روديو؛ لقد كانت سفيرة لثقافة رعاة البقر، ومصدر إلهام للعديد من الشابات".

وتابع "أضاءت ابتسامتها كل ساحة، وكان شغفها بالروديو معديا. ورغم أن رحيلها ترك فراغا، إلا أن إرثها سيبقى خالدا في قلوبنا وفي ذاكرة الروديو".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout