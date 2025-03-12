living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أهانته أمام أصدقائه".. حسام حبيب يكشف ما حدث مع شيرين

12
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عاد المطرب المصري حسام حبيب لكشف كواليس ما جرى بينه وبين طليقته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وتفاصيل الساعات العصيبة التي مرت على الثنائي.

وفي لقاء مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تحدث حسام حبيب عن كواليس ما جرى، وخلافاتهما معا، وكيف كان هناك طبيب مختص لتنظيم العلاقة بين الثنائي.

حيث طالبه الطبيب بألا يقف في وجهها حينما تكون غاضبة، وأمره بالانسحاب إلى مكان آخر، وهو ما حدث بالفعل في إحدى الأزمات، حينما كان حبيب يتواجد مع شيرين وبصحبتهما أصدقاؤهما.

وقتها شعر المطرب المصري أن شيرين ستتملكها العصبية، فقرر الانصياع لتعليمات الطبيب، وانسحب على الفور إلى غرفة أخرى، تناول الطعام وخلد إلى النوم.

لكنه حينما استيقظ لم يجد شيرين في المنزل، وظل يبحث عنها لأيام، قبل أن يفاجأ باتصال منها تخبره فيه بموقعها، ليذهب إليها، لكنه فوجئ بصديقتها تحذره من أحد الأشخاص، من المفترض أنه صديقه، وكان يتولى إدارة أعمال شيرين، لكنه كان يحرضها عليه.

وبعد أن التقى بشيرين افتعلت معه شجارا أمام أصدقائهما، وطلبت منه أن يطلقها، وواصلت استفزازه، قبل أن تهينه قائلة "تبقى كذا لو مطلقتنيش".

وهو ما أصابه بالغضب، وأبلغها أنه سيطلقها بالفعل بسبب الإهانة التي تعرض لها، ليفاجأ بعدها أنها من قامت بقص شعرها بالطريقة التي صدمت الجميع.

وخلال اللقاء، كشف حسام حبيب عن تعرضه للمرض، ومعاناته من اضطراب الشخصية الحدية، وهو ما أخبرته به طبيبته النفسية، بعد أن توجه لزيارتها، وشكواه من عدة أعراض.

كما استرجع حسام خلال اللقاء ما حدث بينه وبين شيرين، حينما طلبت أن تستمع إلى أغانيه الجديدة، وحينما أطلعها عليها بكت، واندهشت من كونه يعد لنفسه أغنيات أفضل من التي يعمل عليها لصالحها.

ولم يخف حبيب أن علاقته بشيرين دمرته ودمرت من حوله وأهله، موجها لهم الاعتذار بسبب ما حدث، كما كشف عن كون شيرين أخبرته أنها ستجعل العالم بمثابة السجن له.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout